Финансовая группа БКС запустила маркетплейс кредитных предложений «Одобрим.ру», говорится в сообщении группы. Сервис помогает подобрать кредит, рассчитывает вероятность одобрения заявки в разных банках и дает возможность подать заявку более чем в 10 банков.

На площадке можно подобрать варианты по рефинансированию, кредитам наличными, кредитным картам, картам рассрочки и микрозаймам.