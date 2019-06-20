Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться целью номер один для хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению кибербезопасности большое внимание, а клиенты малых и средних кредитных организаций по-прежнему испытывают большие проблемы от кибермошенничества. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC).

«Мы хорошо понимаем, что финансовые организации и вчера, и сегодня, и, уверен, в ближайшем будущем будут целью номер один для киберпреступников. Понятно, что киберпреступников интересуют в основном деньги», — заявил он и отметил, что крупные компании и кредитные организации, а также платежные системы уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности.

«Но есть и другие примеры: до сих пор в мире ходят карты с магнитной лентой, до сих пор в некоторых странах отсутствуют стандарты и правила, до сих пор клиенты некоторых, в основном, маленьких и средних кредитных организаций испытывают большие проблемы от кибермошенничества», — отметил Кузнецов.