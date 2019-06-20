Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,5 рубля (минус 28 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,56 рубля (минус почти 3 копейки).

«Пара доллар-рубль вчера закрылась в районе нижней границы бокового канала – отметки 63,7 рубля за доллар. Пока что малоликвидный рынок Форекс показывает, что укрепление рубля продолжается. В случае закрепления ниже границы боковика, целью роста рубля станет отметка 62,4 рубля за доллар», — комментировал перед открытием торгов в четверг аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, рубль продолжил укрепление.

«ФРС сохранил базовую ставку, но вопреки ожиданиям, не увидел смысла в ее снижении в этом году. Однако, реакция рынка была спокойной. Отказ от снижения ставки ослабляет перспективы укрепления рубля. Тем не менее, рубль остается пока самой привлекательной валютой среди развивающихся стран, по нему наибольший доход по операциям carry trade. Их сворачивание вероятно при курсе USD/RUB выше 66,5. У рубля есть высокий шанс удержаться ниже этой отметки до августа», — прогнозировал эксперт.