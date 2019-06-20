Среднемесячная зарплата россиян в мае 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в январе-мае текущего года зарплата выросла на 7,3%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 г., по оценке, составила 48510 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе-мае 2019 года — на 7,3%», — говорится в сообщении.

При этом суммарная задолженность по зарплате по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), на 1 июня 2019 года составила 2 949 млн рублей и по сравнению с 1 мая текущего года увеличилась на 48 млн рублей (1,6%).

Также объем просроченной задолженности по зарплате на 1 июня составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности 930 млн рублей (31,5%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 году, 1114 млн рублей (37,8%) — в 2017 г. и ранее.