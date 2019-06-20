Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что люди почувствовали снижение доходов. Он сказал об этом в ходе «Прямой линии», отвечая на слова ведущей о том, что граждане жалуются на снижение своих доходов.

«Это действительно так. Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Это не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями, а с ситуацией на рынке в отношении наших экспортных товаров — нефть, газ, металлы, химические удобрения, химия вообще, — и произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере. Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сильнее всего сокращались доходы в 2016 году. Но сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сказал Путин.