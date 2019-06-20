Темпы роста реальной зарплаты на май 2019 года составили 2,8%, сообщил президент Владимир Путин во время «Прямой линии».

«По реальной заработной плате, она считается по темпам роста. В 2018 году темп роста был 8,5%, сейчас у нас 2 [%], в мае — 2,8%. Почему в прошлом году был такой рост? Это был восстановительный рост, а, во-вторых, все уровни власти старались выполнить указы 2012 года», — сказал глава государства.

Он, впрочем, уточнил, что следует разделить понятия располагаемых доходов и зарплат. По словам Путина, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, но сейчас начали восстанавливаться.