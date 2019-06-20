Россия недосчиталась примерно 50 млрд долларов после введения международных санкций, сказал президент Владимир Путин во время «Прямой линии». Впрочем, это намного меньше потерь стран Евросоюза, подчеркнул глава государства.

«По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года, недополучила около 50 миллиардов долларов. Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов, у нас ними небольшой товарооборот, Япония — 27 миллиардов долларов. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе на странах Евросоюза — они же теряют наш рынок», — сказал Путин.

По его словам, санкции даже помогли России, в частности, активизировать работу в сфере импортозамещения. В свою очередь, объем программы импортозамещения в России в связи с санкциями составил 667 млрд рублей.