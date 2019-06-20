Зарплаты чиновников и руководителей госкомпаний должны быть достаточно высокими, чтобы такие специалисты не уходили работать в частный сектор, заявил президент Владимир Путин во время «Прямой линии».

«Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все просто разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим», — сказал глава государства.

Он, впрочем, согласился, что разница в зарплатах между чиновниками и обычными гражданами не должна быть колоссальной.