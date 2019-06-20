Доходы населения в 2019 году начали восстанавливаться, считает президент.
Президент России Владимир Путин усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил во время «Прямой линии».
«То, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, — это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение: мы довели минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, это 11 280 рублей. Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы. Поэтому здесь я не понимаю, откуда взялись 10 тысяч», — сказал глава государства.
По его словам, доходы населения в 2019 году начали восстанавливаться.
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