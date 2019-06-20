Президент России Владимир Путин усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил во время «Прямой линии».

«То, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, — это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение: мы довели минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, это 11 280 рублей. Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы. Поэтому здесь я не понимаю, откуда взялись 10 тысяч», — сказал глава государства.

По его словам, доходы населения в 2019 году начали восстанавливаться.