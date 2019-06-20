Тот факт, что банки не соглашаются рефинансировать семейную ипотеку — ошибка правительства, заявил президент Владимир Путин во время «Прямой линии».

«Людям трудно решить проблему с банками, и на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов на компенсации банкам на эти цели, для субсидии. Там они первоначально решили, что будет достаточно 2%, этого недостаточно», — сказал глава государства.

По его словам, проблема уже решается. Минфин выделил на госпрограмму семейной ипотеки дополнительные ресурсы.

Программа семейной ипотеки была пересмотрена в апреле 2019. Теперь на льготную ставку 6% и ниже могут рассчитывать семьи, которые уже платят ипотечный кредит.