Санируемые ЦБ банки необходимо продавать, не дожидаясь хороших условий, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, от конкуренции в этом секторе государство выиграет больше.



Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции на прошлой неделе говорила, что считает излишним и даже, возможно, вредным законодательно ограничивать сроки владения ЦБ санированными банками.

«Надо выходить из этих банковских организаций, ничего, что они стоят дешево, значит надо их продавать. Мы от конкуренции в этом секторе выиграем гораздо больше, чем можем потерять на каких-то убытках, которые ЦБ еще не покрыл», — сказал Орешкин. Он отметил, что в России происходит очень серьезное огосударствление банковского сектора в последние годы. «Это один из самых негативных трендов, который мы видим в последние годы», — отметил он.

Ранее Орешкин говорил, что прямое владение ЦБ банком «Открытие» вызывает конфликт интересов на рынке, ясности по срокам его продажи нет. С мнением о том, что Банк России не должен бесконечно владеть банками, которые находятся на санации, согласился и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

ЦБ с 2017 года применяет новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал «Открытие» — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций других крупных банков.