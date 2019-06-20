Рост на рынке микрофинансовых организаций (МФО) «пузыря», связанного с неспособностью заемщиков выплачивать кредиты с высокими процентами, должен быть остановлен. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг.



«Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в микрофинансовых организациях. Там процентные ставки 1% в день — это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, — они просто их них выбраться не могут. Первое — надо остановить рост этого «пузыря», я его именно так назову, в этом секторе», — сказал он.

Как сообщалось, В ЦБ рассматривают вопрос о введении в течение 2019 года показателя долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций , и в случае превышения определенного порога такие требования будут учитываться с надбавкой к коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала МФО.



Ранее Банк России выступил с рядом инициатив, которые касаются рынка МФО. Законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и ужесточающий в целом требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям, уже прошел первое чтение в Госдуме. В документе предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать это кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем. Законопроект также устанавливает требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании — 5 млн рублей.