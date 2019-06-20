ЦБ установил официальные курсы валют на 21 июня.

Курс доллара снизился на 59,17 копейки, составив 63,3877 рубля (63,9794 рубля на 20 июня). Курс евро понизился на 9,2 копейки, до 71,5457 рубля (71,6377 рубля на 20 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга укрепляется к иностранным денежным единицам. На 12:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,34 рубля (минус 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,51 рубля (минус почти 8 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,27—63,7 рубля за доллар и 71,43—71,66 рубля за евро.