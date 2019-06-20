Четыре российских региона продемонстрировали в I квартале текущего года положительную динамику по всем ключевым макроэкономическим показателям, один — по всем отрицательную. Об этом свидетельствуют данные подготовленного агентством «РИА Рейтинг» квартального обзора cоциально-экономического положения регионов РФ .

Как уточняется, во внимание принимались индекс промышленного производства, динамика объема строительных работ, оборота розничной торговли и реальных денежных доходов населения. Так, по всем перечисленным показателям рост произошел в Чеченской Республике, Москве, Сахалинской области и Адыгее, падение по всем ключевым показателям — в Дагестане.

Аналитики напоминают, что российский ВВП, по оценке Росстата, вырос в I квартале 2019-го на 0,5% в годовом выражении. Позитивная динамика отмечена в промышленном секторе, строительстве, розничной торговле; произошел рост объема инвестиций в основной капитал. Однако при этом во всех перечисленных сферах экономики темпы роста стали ниже, чем в I квартале 2018 года.

Темп роста промышленности замедлился до 2,1% в I квартале 2019-го с 2,8% годом ранее. Позитивная динамика показателя отмечена в 61 регионе. Лидером по росту промышленного производства в I квартале 2019 года стала Магаданская область (плюс 36,3%), что было обеспечено прежде всего существенным увеличением производства в сфере добычи полезных ископаемых. Второе место заняла Тульская область (плюс 26,6%), третье — Ярославская (плюс 22,9%). Сократилось промышленное производство в 24 субъектах РФ, наиболее значительно — в Архангельской области (минус 33,9%) и Дагестане (минус 33,8%).

Рост объема работ в строительстве в целом по РФ был незначительный (0,2% против 5,2% год назад), при этом показатель улучшился в 38 регионах. Лидируют по динамике Калмыкия (рост более чем в шесть раз), Ленинградская область и Тува (с более чем двукратным ростом в обоих случаях).

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 0,5% (в I квартале прошлого года был зафиксирован рост на 3,8%), положительная динамик наблюдалась в 42 субъектах РФ. Лидером стала Тува (объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в три раза), также более чем двукратный рост инвестиций отмечается в Еврейской автономной области, Ингушетии и Вологодской области.

По итогам I квартала оборот розничной торговли в РФ увеличился на 1,8%, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года темп роста замедлился на 0,9 процентного пункта. Оборот розничной торговли увеличился в годовом выражении в 75 субъектах РФ, наиболее существенно — в Тверской области. Снижение показателя произошло в семи регионах, самое значительное — в Карачаево-Черкесии.

В I квартале текущего года реальные денежные доходы населения в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 2%. Увеличение денежных доходов произошло в 16 субъектах РФ. Из них наиболее существенный рост зафиксирован в Тверской области и Забайкальском крае (более 5%). Снизились реальные денежные доходы населения в 69 субъектах РФ, заметнее всего — в Бурятии и Севастополе. Здесь снижение превысило 8%.

По итогам I квартала 2019 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 6,5%. Положительная динамика отмечена во всех регионах, а лидером стала Костромская область (плюс 16,1%).

Уровень безработицы в РФ за январь — март 2019 года составил 4,8% против 5,1% за аналогичный период прошлого года. Снижение безработицы произошло в 61 регионе, в восьми показатель не изменился, в 16 — вырос. Наиболее существенно безработица снизилась в Калмыкии и Карелии, а самый значительный рост был в Дагестане.



Эксперты агентства «РИА Рейтинг» полагают, что в дальнейшем экономическая ситуация не претерпит существенных изменений. «Можно ожидать позитивной динамики по ряду макроэкономических показателей, но вряд ли темпы роста превысят прошлогодние. Соответственно, и на региональном уровне ситуация должна остаться стабильной, без существенных спадов и прорывов», — заключают аналитики.

