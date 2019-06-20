Министерство финансов РФ доразместило в четверг выпуск облигаций внешних облигационных займов РФ в долларах США на 2,5 млрд долларов, говорится в материалах ведомства.



В частности, Минфин доразместил евробонды на 1,5 млрд долларов с погашением в 2029 году в количестве 7,5 тыс. облигаций и на 1 млрд долларов в количестве 5 тыс. штук — в 2035 году.

Доходность выпуска евробондов до 2029 года составила 3,95% годовых, ставка купонного дохода по всем купонам — 4,375% годовых. Для выпуска до 2035 года доходность составила 4,3% годовых, ставка купонного дохода — 5,10% годовых.



Минфин России 21 марта разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.