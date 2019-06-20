Международные резервы РФ на 14 июня составили 504,5 млрд долларов против 502,7 млрд на 7 июня текущего года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 1,8 млрд долларов.

Как указано в комментарии ЦБ, рост показателя за неделю на 0,4% произошел «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за пять месяцев текущего года — на 26,7 млрд.



На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее озвучивался как желательный объем резервов.