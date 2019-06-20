Помимо лизинга обсуждается возможность субсидирования скидок для физических лиц, в собственности которых более половины парка коммерческих автомобилей старше десяти лет.
Минпромторг поддержал предложение председателя совета директоров компании «Соллерс» Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей, но предлагает реализовать программу не в 2019—2024 годах, а начиная с 2020-го, и направить предполагается 25 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно из федерального бюджета), а не 42 млрд, как просили в «Соллерсе» (по 5 млрд в год в течение 2019—2024 годов из федерального бюджета и еще по 2 млрд из региональных бюджетов), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства и другие осведомленные источники.
Этот механизм Минпромторг хочет интегрировать в уже существующую программу «Льготный лизинг», причем в случае его одобрения правительством обновление парка не заменит, а дополнит условия «Льготного лизинга», говорит один из собеседников «Ведомостей». Издание напоминает, что эта программа, по условиям которой субсидируется авансовый платеж в размере до 10% от стоимости машины (но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство) и которая распространяется только на автобусы и пассажирские версии LCV и ориентирована на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в мае была приостановлена из-за того, что закончились деньги, и Минпромторг просил выделить из резервного фонда правительства 4 млрд рублей для ее продолжения в текущем году.
По оценке Минпромторга, включение в программу «Льготный лизинг» механизма обновления парка «позволит вывести из эксплуатации около 75 тыс. автомобилей с низким экологическим классом путем сдачи указанной техники на утилизацию и получения за это скидки по договору лизинга нового транспортного средства».
Помимо лизинга обсуждается возможность субсидирования скидок для физических лиц, в собственности которых более половины парка коммерческих автомобилей старше десяти лет, указывает также газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Соллерса» и напоминает, что Швецов предлагал установить скидки в 10—30% в зависимости от экологичности приобретаемых машин.
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