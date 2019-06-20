Минпромторг поддержал предложение председателя совета директоров компании «Соллерс» Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей, но предлагает реализовать программу не в 2019—2024 годах, а начиная с 2020-го, и направить предполагается 25 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно из федерального бюджета), а не 42 млрд, как просили в «Соллерсе» (по 5 млрд в год в течение 2019—2024 годов из федерального бюджета и еще по 2 млрд из региональных бюджетов), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства и другие осведомленные источники.

Этот механизм Минпромторг хочет интегрировать в уже существующую программу «Льготный лизинг», причем в случае его одобрения правительством обновление парка не заменит, а дополнит условия «Льготного лизинга», говорит один из собеседников «Ведомостей». Издание напоминает, что эта программа, по условиям которой субсидируется авансовый платеж в размере до 10% от стоимости машины (но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство) и которая распространяется только на автобусы и пассажирские версии LCV и ориентирована на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в мае была приостановлена из-за того, что закончились деньги, и Минпромторг просил выделить из резервного фонда правительства 4 млрд рублей для ее продолжения в текущем году.

По оценке Минпромторга, включение в программу «Льготный лизинг» механизма обновления парка «позволит вывести из эксплуатации около 75 тыс. автомобилей с низким экологическим классом путем сдачи указанной техники на утилизацию и получения за это скидки по договору лизинга нового транспортного средства».



Помимо лизинга обсуждается возможность субсидирования скидок для физических лиц, в собственности которых более половины парка коммерческих автомобилей старше десяти лет, указывает также газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Соллерса» и напоминает, что Швецов предлагал установить скидки в 10—30% в зависимости от экологичности приобретаемых машин.