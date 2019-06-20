Интерпромбанк и платформа TendIn, объединяющая тендерных специалистов, запустили пилотный проект по предоставлению субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) консалтинговых услуг в сфере госзакупок, сообщает кредитная организация.

Клиенты банка через портал Easytender смогут найти, оценить и проанализировать тендерные закупки, составить заявку на электронный конкурс, сформировать правовую позицию на действия или бездействия заказчика.