Компания «Газпромбанк Лизинг» и крупный железнодорожный оператор РФ и Казахстана — ООО «Технотранс» подписали договор о поставке в лизинг 250 вагонов. Общая стоимость финансирования составляет почти 2 млрд рублей, срок — до десяти лет, уточняется в сообщении лизинговой организации.

Произведет вагоны-хопперы бункерного типа для перевозки зерна и осуществит их поставку АО «Завод металлоконструкций» из Энгельса Саратовской области.

«Реализация лизинговой сделки стала первым проектом «Газпромбанк Лизинга» и компании «Технотранс» по сотрудничеству с Энгельсским вагоностроительным заводом. Приобретаемые зерновозы будут поставлены в срок до конца текущего года и планируются к эксплуатации по всей железнодорожной сети РФ и стран СНГ для обеспечения перевозок российского и казахстанского зерна», — отмечается в сообщении «Газпромбанк Лизинга».



«Высокая урожайность зерна в 2019 году по прогнозам аналитиков, практически сравнимая с рекордным 2017 годом, на фоне быстрых темпов списания парка уже сегодня повышает спрос на хопперы. В среднем вагоностроительные заводы РФ выпускают порядка 6,3 тысячи вагонов в месяц, из них порядка 1,2 тысячи — это хопперы различных видов. Исходя из этого мы с большим энтузиазмом смотрим на лизинг в сегменте специализированных видов подвижного состава и ожидаем существенного прироста сделок по итогам года», — комментирует генеральный директор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов.