Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения заявление бывшего совладельца банка «Советский» о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще двух топ-менеджеров, говорится в определении суда.

Бывший совладелец кредитной организации Владимир Митрушин просил суд привлечь к ответственности по обязательствам банка Мусина, экс-председателя совета директоров Марата Загидуллина и председателя правления Рената Долотина. Также в заявлении содержалось требование о привлечении к ответственности должностных лиц ЦБ, причастных к назначению санатором «Советского» Татфондбанка. Определить размер субсидиарной ответственности должностных лиц заявитель предложил после завершения расчетов с кредиторами в рамках дела о несостоятельности банка «Советский».

Суд оставил заявление без рассмотрения.

Согласно закону о банкротстве заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности подается конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также уполномоченным органом. Конкурсным кредитором такое заявление может быть подано в ходе банкротства в случае неисполнения управляющим решения собрания или комитета кредиторов о его подаче. Таким образом, конкурсный кредитор вправе обратиться в суд с таким заявлением только в случае неисполнения конкурсным управляющим решения собрания или комитета кредиторов о подаче такого заявления. Но Митрушиным не представлено доказательств принятия собранием или комитетом кредиторов решения о необходимости подачи управляющим в суд заявления о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, а также доказательств неисполнения конкурсным управляющим такого решения.

Финансист Владимир Антонов в марте был приговорен к 2,5 года колонии по делу о хищении 150 млн из банка «Советский», сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Как следует из материалов дела, Антонов совместно с бывшим председателем совета директоров банка «Советский» Станиславом Митрушиным оформили на фирму-однодневку «Сервис» кредит на сумму 150 млн рублей, который не планировалось погашать. Для этого они привлекли бывшего начальника кредитного департамента банка Андрея Кузнецова, а также предпринимателей Тамару Чернышову, Дмитрия Толстоухова и Алексея Семенова, выступавших от имени «Сервиса». Антонов дал показания против Митрушина, но тот скрылся от следствия и находится в розыске. Он также является одним из обвиняемых по делу о хищении 2,2 млрд рублей банка «Советский» через кредитное агентство «Коллектор 19».