Один из ключевых фигурантов дела о хищении денег в банке «Кредит Экспресс», его директор Алла Кабанова отвергает обвинение в растрате в кредитном учреждении, сообщил ее адвокат Сергей Булаев.

«Моя подзащитная вину не признает и заявляет, что к выдвинутым обвинениям не имеет никакого отношения», — сказал адвокат. Он отметил, что обвиняемая страдает рядом тяжких хронических заболеваний, в частности сахарным диабетом. «Вчера во время следственных действий ей стало плохо, в связи с чем был вызван наряд скорой помощи, допрос Кабановой перенесли на более позднее время», — пояснил он.

По словам адвоката, следствие вменяет 67-летней Кабановой два эпизода хищения, один из которых связан с предпринимателем Василием Бойко-Великим. «Якобы они с бизнесменом похитили 500 тыс. долларов», — сказал Булаев.