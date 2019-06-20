Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест до 19 августа главного бухгалтера банка «Кредит Экспресс» Марию Антонову и еще двух сотрудников лишенной лицензии кредитной организации Егора Пихтина и Анастасию Новотину, проходящих по делу о хищениях в банке. Об этом сообщили ТАСС в суде.



«Постановлением Басманного районного суда обвиняемым Пихтину, Новотиной и Антоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа», — сказала представитель суда. Против ходатайства Следственного комитета выступила прокуратура.

Ранее суд избрал домашний арест на тот же срок в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого и сотрудника банка Натальи Ципиновой.



Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов — всего 31 факт растраты средств банка «Кредит Экспресс».

В обоснование своего ходатайства следователь подчеркнул, что причастность к совершенному преступлению Бойко подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела, обвиняемый может принять меры к уничтожению документов и скрыться от следствия. «Первое хищение Бойко совершил с Кабановой и Ципиновой 1 апреля 2014 года», — отметил представитель СК. Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Представители прокуратуры и потерпевшей стороны в лице Агентства страховых вкладов (АСВ) поддержали ходатайство следствия в полном объеме.