Мошеннические кражи данных карт с помощью установки накладок-скиммеров на банкоматы уже сведены к нулю в России, сообщил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Он представил исследование Сбербанка, подготовленное в преддверии Международного конгресса по кибербезопасности.

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — сказал Кузнецов.

По его словам, решение проблемы стало возможно благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.

По данным Сбербанка, в 2018 году число кибератак на банкоматы сократилось в четыре раза.