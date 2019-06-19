Законопроект, который регулирует вопросы использования «облачной» электронной подписи, осенью будет внесен в Государственную Думу, говорится в сообщении ведомства.

К внесению в Госдуму готовится шесть законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики, которые разработаны профессиональным сообществом и бизнесом совместно с представителями органов государственной власти. Об этом на семинаре «Новые технологии для экономики будущего», посвященного развитию цифровой экономики и современных технологий, депутатам рассказала вице-президент Сбербанка Анна Попова.

«Законопроекты сейчас идут в Государственную Думу, их разрабатывал бизнес совместно с госорганами. Это действительно плод большого труда», — сказала Анна Попова. Их внесение запланировано на осень.

Она добавила, что это, в частности, законопроект, который даст возможность введения электронной трудовой книжки и в целом электронного документооборота в кадровом учете и законопроект, который регулирует вопросы использования «облачной» электронной подписи.

По словам Поповой, закон об электронной подписи – «это базовый закон для цифровой экономики. Без электронной подписи вообще не прояснить никаких отношений в цифровом мире», — подчеркнула вице-президент Сбербанка.