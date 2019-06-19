Суд отклонил повторное заявление Промсвязьбанка.
Арбитражный суд Москвы отклонил повторное заявление Промсвязьбанка об аресте семи картин, принадлежащих одному из бывших владельцев банка Алексею Ананьеву, говорится в определении суда.
Столичный арбитраж 29 мая по заявлению банка арестовал денежные средства и имущество ряда бывших руководителей кредитной организации. В частности, суд арестовал принадлежащие Алексею Ананьеву 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с 12 бывших топ-менеджеров банка. Ранее рассмотрение иска банка суд назначил на 28 июня.
Также были арестованы семь картин, находящиеся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства.
Однако 17 июня Промсвязьбанк подал еще одно заявление об аресте картин. По информации банка, необходимость подачи повторного заявления обусловлена тем, что в процессе исполнения определения суда от 29 мая по адресу частного учреждения культуры «Институт Русского реалистического искусства» не было обнаружено имущество, принадлежащее Алексею Ананьеву и находящееся в его оперативном управлении.
Истец считает, что в случае непринятия судом обеспечительных мер высока вероятность того, что все выставленные в этом музее произведения искусства, находящиеся в запасниках и хранилище, могут быть отчуждены в пользу третьих лиц, вывезены за пределы России, что причинит банку ущерб.
Суд не нашел оснований для удовлетворения второго заявления банка, отметив, что ранее уже было удовлетворено заявление об обеспечении иска.
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