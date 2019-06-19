Сбербанк запустил в Москве пилотный проект по отправке и приему посылок, но пока данная опция доступна в трех отделениях столицы, сообщили РБК в пресс-службе банка. Забрать посылку можно будет в пунктах самовывоза и постаматах по всей России.

«Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота», — пояснили в Сбербанке.

Партнерами логистического проекта выступает платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратором проекта стал Сергей Малышев, гендиректор компании «Сбер Логистика», рассказали в пресс-службе кредитной организации. Малышев был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

На сайте vc.ru уточняется, что отправить посылку можно из отделений на Марксисткой и Старокачаловской улицах, а также на Петровском бульваре.