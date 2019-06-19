Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи жилой недвижимости на первичном рынке, то есть у застройщика. Как уточняется в сообщении банка, ранее аналогичная услуга была доступна только в случае приобретения жилья у физического лица на вторичном рынке.

Электронная регистрация используется как для ипотечных сделок, так и при покупке жилья за наличный расчет, при этом ставка по ипотеке в случае онлайн-регистрации снижается на 0,1 процентного пункта.

«Благодаря новой услуге время регистрации договора купли-продажи сократилось в шесть — десять раз. Если раньше процесс занимал до месяца, то теперь покупатель получает на почту выписку из ЕГРН о переходе права собственности уже через три — пять дней после подачи документов. Клиенту больше не нужно посещать Росреестр: вся регистрация проходит удаленно», — подчеркивают в Сбербанке.

Услуга доступна во всех регионах России. Условия аналогичны условиям регистрации договоров долевого участия и прописаны в договорах и дополнительных соглашениях между застройщиком и ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».



В релизе уточняется, что первая сделка с использованием новой системы — ЕГРОН (единый государственный реестр объектов недвижимости) состоялась в июне этого года в Омске при приобретении покупателем квартиры в ЖК «Кузьминки» от застройщика «Сибградстрой Инвест».