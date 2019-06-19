Большинство россиян, ставшие жертвами мошенников, сами переводят деньги злоумышленникам, сообщил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Он представил исследование Сбербанка, подготовленное в преддверии Международного конгресса по кибербезопасности.



«В 79% случаев люди сами переводят деньги мошенникам. Эта особенность именно нашей страны, у нас были случаи, когда клиенты требовали провести операцию, несмотря на то, что наши системы фиксировали мошеннические действия», — сказал Кузнецов.