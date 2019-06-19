Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,99 рубля (минус 4 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 5 копеек и составил 71,66 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в паре с долларом во вторник закрыл день практически на отметке 64, а в среду у него есть хорошие основания пойти еще ниже.

«Однако у пары доллар-рубль сильное сопротивление располагается на уровне 63,7, и здесь шорты лучше прикрывать и открывать их вновь только после пробития этого уровня. Торговля против рубля сейчас выглядит очень опасной», — пояснял эксперт.

«Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. Мешать восходящему движению, однако, будет близость важных технических значений и стабилизация настроений за рубежом», — отмечала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На фоне утренней стабилизации нефтяных цен, торги рублем начнутся сегодня нейтрально. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,4—64,7 рубля, для европейской валюты — 71,0—72,4 рубля. Внимание валютных рынков сегодня будет приковано к решению ФРС по ставке, на котором вряд ли что изменится, и, что более важно, к последующему заявлению американского регулятора, на котором могут прозвучать намеки на его дальнейшие планы по ставке», — прогнозировал старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.