Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства. Об этом сообщили РБК в банке.

По итогам проверки выяснилось, что арестованные произведения «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей», были сняты с экспозиции. По словам персонала ИРРИ, картины были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки.

«Судебные приставы-исполнители получили допуск к хранилищу и проверили наличие произведений искусства. Однако картины указанных художников не были обнаружены в хранилище, и персонал музея не смог пояснить их местонахождение», — указали в Промсвязьбанке. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева».

«Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы», — считают в банке, указав, что кредитная организация будет исходить из необходимости сохранения коллекции ИРРИ на территории России.

В начале июня ИРРИ закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 283 млрд рублей, частично удовлетворив требования банка. В перечень арестованного судом имущества, в частности, вошли здание и коллекция музея ИРРИ.