Депутаты приняли в третьем чтении закон, освобождающий граждан, воспользовавшихся правом на «ипотечные каникулы», от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе «ипотечных каникул». Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной Думы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в соответствии с Налоговым кодексом «ипотечные каникулы» – это материальная выгода, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. При этом такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ – 35%, что не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении «ипотечных каникул», в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.