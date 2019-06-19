Прибыль банковского сектора РФ за пять месяцев текущего года составила 867 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном ЦБ информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — мае 2019 года» .

Прирост активов банковского сектора в мае 2019 года составил 0,5%, в результате рост за февраль — май позволил компенсировать январское сокращение, произошедшее из-за изменения подходов к учету отдельных операций.

Основное увеличение кредитования обеспечил розничный сегмент. Темп прироста объема кредитов физическим лицам, хотя и замедлился по сравнению с мартом — апрелем текущего года, в мае составил 1,6% (в мае 2018 года — 2%).

Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми: за май объем валютных кредитов в долларовом эквиваленте сократился на 0,4%, а рублевых — вырос на 0,2%.

Майский прирост объема депозитов и средств организаций на счетах (плюс 1,5%) компенсировал отток средств организаций в предыдущие месяцы. В целом за январь — май их объем увеличился на 0,1% (динамика января — мая 2018 года составляла минус 0,8%).



Объем вкладов физических лиц за май почти не изменился, а за период с начала текущего года вырос на 2,8%.