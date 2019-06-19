Летом в Почта Банке начнут действовать особые условия обслуживания клиентов предпенсионного возраста — женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет. Об этом сообщил президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко на OFFICEPARTY в Банки.ру.

Речь идет о снижении ставки по кредиту на 2% годовых, надбавке 0,25% годовых к ставке по вкладу, 6% годовых на остаток по сберегательному счету, кешбэку 3% при оплате в аптеках, на автозаправках, за железнодорожные билеты, а также о бесплатном сервисе консультаций «Линия заботы» и бесплатной оплате коммунальных услуг в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн».

Клиенты предпенсионного возраста смогут пользоваться льготными условиями обслуживания в течение девяти месяцев. Если за этот период времени клиент начнет получать пенсию в Почта Банке, то тариф будет продлен автоматически.

«Когда пенсионный возраст увеличили, мы собрались и подумали, что было бы неплохо этот возраст зафиксировать. Поэтому привилегии, которые сейчас в нашем банке получают пенсионеры, скоро будут доступны для женщин с 50 лет, для мужчин — с 55. По сути, это предпенсионеры», — сказал Руденко в ходе OFFICEPARTY.



Для того чтобы воспользоваться льготными условиями обслуживания, действующим клиентам — предпенсионерам — необходимо позвонить на горячую линию контактного центра Почта Банка, а новым клиентам — прийти в офис финучреждения и написать заявление о подключении соответствующего тарифа и намерении в будущем перевести свою пенсию в Почта Банк.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

