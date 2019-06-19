Банк России установил официальные курсы валют на 20 июня.

Курс доллара снизился на 35,58 копейки, составив 63,9794 рубля (64,3352 рубля на 19 июня). Евро подешевел на 59,14 копейки до 71,6377 рубля (с 72,2291 рубля на 19 июня).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 11:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,96 рубля (минус почти 7 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,63 рубля (минус почти 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,92—64,11 рубля за доллар и 71,57—71,75 рубля за евро.