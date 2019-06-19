Октябрьский районный суд города Владимира Владимирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы, обвиняемого в хищении денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб), ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование вредоносной компьютерной программы, причинившее крупный ущерб)», — говорится в сообщении ведомства.

В суде установлено, что ночью 12 ноября 2017 года злоумышленник с помощью инструмента проделал отверстие в одном из банкоматов, который выбрал заранее. Через него мужчина подключил к системному блоку банкомата флеш-накопитель с вредоносной компьютерной программой и инициировал автоматическую выгрузку всех имевшихся в банкомате денежных средств в общей сумме более 4,5 млн рублей.

При совершении преступления мужчина надел на лицо медицинскую маску и надвинул на голову капюшон куртки, чтобы сделать невозможным опознание своей личности с помощью камеры видеонаблюдения. С похищенными денежными средствами злоумышленник скрылся.

Спустя месяц он попытался повторить данное преступление на территории Мурома. «В ночное время 16 декабря 2017 года мужчина, находясь поблизости от банкомата, выбирал удобный момент для совершения деяния. Однако благодаря бдительности патрулирующего улицу сотрудника полиции он был задержан и не смог довести свой умысел до конца», — говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.