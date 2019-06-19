Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) составит 7,25—8% (ранее — 7,6—8%), а «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) — 6,5—8% годовых (прежде — 6,75—8%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Все включено» изменения коснулись ставок в евро. Так, доходность по тарифному плану «Максимальный доход» составит 0,05-0,3% (вместо 0,2-0,3%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

По тарифному плану «Накопительный» процентные ставки составят 0,05—0,25% годовых (ранее — 0,2—0,25%). Предусмотрены дополнительные взносы.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По тарифному плану «Расчетный» ставки составляют 0,05—0,2% годовых (вместо 0,2%). Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вклада «Все включено» — 100 евро. Срок — три, шесть, 12, 18 и 24 месяца.