Нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» экономику РФ уже в этом году, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищном секторе.

По его словам, финансово-экономические власти страны должны учитывать риски для экономики страны, в том числе — от санкций и торговых войн, но не использовать их для оправдания отсутствия положительных изменений.

Медведев отметил, что по итогам прошлого года ВВП РФ вырос чуть более чем на 2%, и в начале текущего года динамика стала хуже. «Для этого есть, конечно, и объективные причины, некоторые из них — это нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны, которые разворачиваются», — сказал Медведев.

«Финансово-экономический блок правительства, естественно, эти риски должен учитывать, но, я хочу подчеркнуть, — учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет», — предостерег премьер, указав на то, что нужно «готовить адекватные меры для снижения этих рисков».