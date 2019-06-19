Более половины россиян даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит смысл этих проектов, понимают всего-навсего 7% россиян. Об этом заявила на III Форуме социальных инноваций регионов глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, ссылаясь на результаты проведенного в преддверии форума исследования «Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян», передает корреспондент РБК.

«Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют», — заявила Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что нацпроекты в социальной сфере можно реализовать только объединенными усилиями государства, бизнеса и общественных организаций.

«Основные задачи лежат в социальном русле. Это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация систем образования и здравоохранения, и перелом негативных демографических тенденций. Добиться этого, используя вчерашние и позавчерашние подходы, просто невозможно», — добавила Матвиенко.

