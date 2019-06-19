Пользователи смогут тратить цифровые деньги как в онлайн, так и в офлайн-магазинах по всему миру.
Фонд Litecoin Foundation совместно с криптовалютной биржей Bibox и блокчейн-компанией Ternio планируют выпустить криптовалютную дебетовую карту BlockCard, которую будут принимать к оплате в онлайн и оффлайн-магазинах по всему миру. Она будет поддерживать три альткоина: LTC, bix и tern. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Cointelegraph.
Карта BlockCard будет интегрирована непосредственно на Bibox и в кошелек Litecoin LoafWallet.
«Благодаря платформе Ternio BlockCard и бирже Bibox владельцы litecoin получат беспрецедентный доступ к использованию LTC в качестве платежного средства по всему миру», — заявили в Litecoin Foundation.
В рамках проекта криптобиржа Bibox будет хранить средства пользователей.
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