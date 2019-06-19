Узнать о кейсах глубокой интеграции сервисов в экосистемы на платформе Digital2Go, выяснить, как это влияет на увеличение кросс-продаж и снижение издержек, а также задать вопросы и получить профессиональную консультацию – все это вы сможете в ходе выступления Станислава Шилова на FinWin 2019 .

IV ежегодный форум-выставка экосистем и маркетплейсов FinWin пройдет 20 июня 2019 года в московском Grand Ballroom (Шлюзовая набережная 2/1 строение 1, м. Павелецкая). BSS выступит Партнером форума, представит решения для создания банковской экосистемы, и поделится кейсами внедрения Digital2Go в ведущих банках РФ.

Традиционно под маркетплейсом понимается продающая витрина – представление продуктов в личном кабинете или на портале. При этом усилия банков концентрируются в основном на экстенсивном пути развития – расширении перечня услуг и поиске новых сервисов (прежде всего партнерских), еще не освоенных конкурентами, но потенциально востребованных клиентом.

Есть и второй путь – углубленная интеграция подобных сервисов в рутинный процесс работы клиента в цифровых каналах банка, когда «продающие» сценарии возникают в контексте сценариев повседневной эксплуатации. Это дает эффект увеличения кросс-продаж и снижения издержек. При этом не обязательно радикально расширять базу продуктов – можно работать с классической линейкой банковских сервисов, включая и партнерские решения при явной необходимости.

Подробнее о кейсах использования этого подхода Станислав Шилов, заместитель директора департамента корпоративных продуктов BSS, расскажет в ходе Сессии 1. «За счет внедрения каких решений лидеры рынка развивают свои экосистемы сегодня и на что будут делать ставку завтра?», которая начнет свою работу в 10 часов 40 минут.

BSS приглашает всех заинтересованных специалистов и профильных руководителей на выступление «Когда маркетплейса мало: кейсы глубокой интеграции сервисов в экосистемы на платформе Digital2Go» в рамках форума FinWin.