Более 40% россиян не знают о том, что у них есть возможность проверить свою кредитную историю. Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».



С 31 января 2019 года у россиян появилась возможность дважды в год бесплатно проверять свою кредитную историю посредством портала госуслуг. Специалисты сервиса поинтересовались у граждан, пользовались ли они уже этой услугой и существуют ли причины, препятствующие ее получению.

По итогам опроса выяснилось, что лишь 16,1% респондентов проявили интерес к собственной кредитной истории, причем 5% из них заказывали кредитный отчет не через госпортал, а посредством прочих ресурсов. 83,9% опрошенных никогда не заказывали свое финансовое досье в бюро кредитных историй. Тем не менее около 14,2% из них заявили о том, что собираются это сделать в будущем.

Согласно полученным результатам, среди граждан, ответивших в ходе опроса отрицательно, 40,4% не знали, что кредитную историю периодически можно и нужно проверять. Еще 13,7% наотрез отказались получить услугу, сославшись на отсутствие интереса к документу, а 11,9% — на ожидаемую непонятность кредитного отчета.

«Большинство граждан недооценивает значимость своей кредитной истории, — сказал глава сервиса «Робот Займер» Роман Макаров. — Однако она напрямую влияет на материальное благополучие владельца: от ее характеристик, например, зависит, получит ли он ссуду в банке или МФО, или займет ли высокооплачиваемую должность — работодатели изучают документ, желая убедиться в порядочности соискателя».