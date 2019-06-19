В России каждый 11-й пользователь столкнулся с так называемыми hoax systemcleaners – программами для очистки компьютера, которые пугают жертву ложной информацией о критичности состояния ее устройства. Таковы данные «Лаборатории Касперского».

Во всем мире число пользователей, столкнувшихся с hoax systemcleaners, выросло вдвое. Так, в первой половине 2019 года такие утилиты, которые на деле могли оказаться потенциально опасным или вредоносным ПО, пытались загрузить на свои устройства почти 1,5 млн пользователей (747 тыс. в первой половине 2018 года).

Создатели таких программ не просто просят от жертвы денег за оказанный сервис, а по сути сильно преувеличивают статус обнаруженных проблем, тем самым вынуждая пользователя платить за избавление от них. Также эксперты «Лаборатории Касперского» заметили, что злоумышленники могут распространять опасных зловредов под видом утилит для очистки ОС, например программы, частично блокирующие функционал системы.

В первой пятерке стран, чьи пользователи в наибольшей степени подвергаются риску столкновения с hoax system cleaners, оказались Япония (12% от пользователей в данной стране), Германия (10%), Беларусь (10%), Италия (10%) и Бразилия (9%).