Inventive Retail Group через созданную новую компанию займется поставкой мобильных устройств, компьютерной и офисной техники по схеме лизингового финансирования, следует из сообщения группы.

Группа компаний Inventive Retail Group объявила об открытии новой компании — Inventive DLM. Новое подразделение займется продвижением DaaS-услуг (device-as-a-service, устройство как сервис) на российском рынке. Главной задачей Inventive DLM будет предоставление услуг по управлению жизненным циклом мобильных устройств для компаний-партнеров.

«Одно из ключевых направлений деятельности Inventive DLM — управление жизненным циклом мобильных устройств, компьютерной и офисной техники (device lifecycle managment, DLM). Компания берет на себя доставку оборудования в конкретное подразделение заказчика, настройку, ремонт, замену в случае поломки. Отвечает за утилизацию девайсов и оборудования после завершения их жизненного цикла. Кроме того, Inventive DLM предоставляет услугу trade-in, которая позволяет обменять устаревшие устройства на новые со скидкой на сумму выкупа или на деньги. При этом Inventive DLM самостоятельно соберет старые устройства по всем подразделениям компании-партнера и российским городам его присутствия», — говорится в сообщении Inventive Retail Group.

Услуги DLM будут доступны не только крупным заказчикам, но и представителям среднего и малого бизнеса.

«Управление жизненным циклом мобильных устройств позволит минимизировать издержки на корпоративную технику, перевести закупки рабочих устройств из капитальных затрат в операционные расходы. Несмотря на то, что у многих организаций уже выстроены отношения с поставщиками «железа», как для крупных компаний, так и для представителей среднего и малого бизнеса очень важно иметь возможность уйти от единовременных расходов, использовав лизинговое финансирование. Зачастую это вопрос выживания», — комментирует президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.



Inventive Retail Group — проект‚ объединяющий сети монобрендовых магазинов ведущих производителей компьютеров‚ телефонов‚ электроники и детских развивающих игр. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют бренды Apple‚ Sony, Samsung и LEGO. Inventive Retail Group входит в группу компаний «Ланит».