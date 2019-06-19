Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.



«В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25 до 2,5%», — отмечается в сообщении на сайте регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

