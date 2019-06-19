Служба финансового уполномоченного подвела первые итоги по обязательному досудебному рассмотрению споров автовладельцев с автостраховщиками, сообщает «Коммерсант» . Так, за первую неделю работы — до 7 июня — финомбудсмену поступило 432 обращения. Большая их часть была получена из личных кабинетов на сайте уполномоченного — 96%, остальные — «Почтой России». Основная часть спорщиков (97%) — физлица.

Больше всего обращений поступило от заявителей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Эти регионы не входят в список «токсичных» для страховщиков, в которых убыточность по ОСАГО объясняется активностью автоюристов. В первую неделю автовладельцы направили жалобы в отношении 36 страховщиков. 92,6% споров касались ОСАГО, из них наибольшее количество — 45,4% — связано с несогласием с размером выплаты. В 24,1% жаловались на отказ в выплате, в 3,2% — на качество ремонта. Жалобы по каско составили 3,5%, в них автовладельцы также спорят со страховщиками по поводу размера выплаты, нарушения сроков возмещения или оспаривают отказы.

Средний размер требований к страховщикам составил 152,2 тыс. рублей, что существенно превышает размер средней выплаты по ОСАГО в стране (66,3 тыс. рублей, по данным Российского союза автостраховщиков в I квартале 2019 года).

По словам заместителя исполнительного директора союза Сергея Ефремова, такое превышение пока не позволяет делать однозначных выводов — анализируется слишком короткий период, несколько крупных сумм могут повлиять на среднее значение. «Некоторое завышение требования может быть рациональной стратегией, так как к омбудсмену обращаются граждане, недовольные выплатой», — рассуждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

В большинстве случаев (61,1%, 264 спора) в приеме обращений было отказано. Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин объясняет это несоблюдением порядка обращения — например, в 90 случаях заявитель не обратился предварительно к страховщику, в 79 — сумма требования превысила 500 тыс. рублей, или же финорганизация не находилась в реестре страховщиков, в 14 случаях споры уже находились на рассмотрении в суде, в девяти — лицензия у страховщика была отозвана. По 72 обращениям были направлены разъяснения порядка подачи обращения, по 13 из них — в связи с отсутствием оплаты посредниками. По закону о работе финуполномоченного третьи лица — автоюристы — оплачивают каждое обращение в службу по ставке 15 тыс. рублей.