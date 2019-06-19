Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Восточный» до уровня «ruВ-». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз и снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «развивающимся» прогнозом.

Как поясняют в агентстве, основанием для пересмотра рейтинга стало внеплановое формирование банком значительных резервов на возможные потери, которое привело к критическому ослаблению его позиции по капиталу. При этом агентство отмечает сохранение неопределенности по вопросу докапитализации банка , необходимость которой также обуславливается ожидаемым ужесточением регулирования необеспеченного потребительского кредитования с IV квартала 2019 года.

«Усилившийся конфликт акционеров, в том числе вследствие недавних судебных решений, исполнение которых, по мнению агентства, может усилить неопределенность относительно уровня независимости корпоративного управления и перспектив развития банка, обуславливает сохранение «развивающегося» прогноза», — добавляют в «Эксперт РА».



«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, крайне слабым запасом капитала при приемлемой рентабельности бизнеса, низким качеством активов. Оценка позиции по ликвидности и качество управления признаются агентством удовлетворительными. В рейтинге банка учтена умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и значимыми позициями банка в социально чувствительных сегментах (20-е место по объему вкладов физлиц в России на 1 мая 2019 года)», — указано в релизе.

В частности, относительно достаточности капитала банка там говорится, что ее крайне слабая оценка «обусловлена значительным уровнем концентрации активных операций на основной группе связанных лиц (по оценке агентства, около 32% капитала банка на 1 мая 2019 года) и экстремально слабой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков». Поддержку нормативам достаточности капитала банка продолжит оказывать приемлемый уровень процентной маржи и рентабельности при условии отсутствия дальнейшего обесценения пролонгированных корпоративных кредитов, полагают аналитики.



Качество активов банка характеризуется высокой долей ссуд IV и V категорий качества (около 26% на отчетную дату) и задолженности с просроченными платежами (19,5%) в ссудном портфеле. После формирования существенного объема резервов, необходимых к досозданию в соответствии с требованиями Банка России (совокупно 16,9 млрд рублей в апреле — июне), оставшийся объем активов с признаками обесценения является чувствительным для банка, констатируют в «Эксперт РА».



Ликвидную позицию банка эксперты оценивают как удовлетворительную, отмечая, в частности, что для нивелирования оттока клиентских средств вследствие негативного информационного фона банку удалось привлечь средства Федерального казначейства. Также сообщается, что, по информации банка, отток клиентских средств в первой половине июня составил 1,5% и был обусловлен прежде всего политикой банка по сдерживанию роста депозитных ставок.



В числе прочего аналитики высказывают мнение, что «ранее озвученные руководством планы по развитию в 2019—2020 годах не могут быть в полной мере реализованы кредитной организацией ввиду частых изменений стратегических приоритетов банка, возникающих вследствие изменений в топ-менеджменте, планах по формированию резервов и докапитализации. В подобных условиях банк будет существенно ограничен в возможностях по масштабированию бизнеса и, как следствие, диверсификации и росту доходных активов».

«Кроме того, по прогнозам «Эксперт РА», качество необеспеченных потребительских кредитов в банковском секторе в 2019—2020 годах будет ухудшаться, что окажет дополнительное давление на розничные банки», — добавляют в агентстве.

Контролирующим акционером банка в интересах холдинга Baring Vostok является Evison Holdings Limited (51,6%), второй крупный акционер кредитной организации — ООО «МК «Финвижн Холдингс» (32%), принадлежащее Артему Аветисяну, напоминает «Эксперт РА». При этом накануне информагентство ТАСС сообщило , что структуры Baring Vostok по решению суда исполнили опцион и передали почти 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Аветисяна.

