Доля кипрской компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в банке «Восточный» снизилась до 42,33% с 52,49% голосующих акций, следует из материалов кредитной организации.



«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 414,441 миллиарда голосующих акций или 52,4873%,… после наступления соответствующего основания: 334,212 миллиарда голосующих акций или 42,3266%», — говорится в материалах.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн холдингс». Во вторник, 18 июня структуры фонда Baring Vostok исполнили опцион и передали 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» (теперь владеет 42% акций банка «Восточный») Артема Аветисяна.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным», утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.



Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 19 июня понизило рейтинг кредитоспособности банка «Восточный» до уровня «ruВ-». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз и снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «развивающимся» прогнозом.

