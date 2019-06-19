В среду, 19 июня, в работе портала Банка России возможны кратковременные перебои, связанные с проведением технических работ. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба регулятора.

«Приносим извинения за возможные неудобства», — обращается ЦБ к посетителям своего сайта.



ЦБ уже не в первый раз за последние дни выпускает предупреждение о возможных сбоях в функционировании сайта в связи с проведением технических работ. Пока существенных проблем в работе сайта Центробанка не наблюдалось.