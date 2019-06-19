Можно проверить благонадежность контрагентов, сотрудников и соискателей.
Пользователи интернет-банка «Уралсиб – бизнес-online» могут проверить благонадежность контрагентов, сотрудников, соискателей на основе анализа их кредитной истории, говорится в сообщении кредитной организации.
Сервис UNIRATE24 позволяет сделать прогноз благонадежности сотрудника и проанализировать платежную дисциплину контрагентов, которые работают на условиях аванса или отсрочке платежа.
Клиентам доступны три тарифных плана.
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