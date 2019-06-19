Пользователи интернет-банка «Уралсиб – бизнес-online» могут проверить благонадежность контрагентов, сотрудников, соискателей на основе анализа их кредитной истории, говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис UNIRATE24 позволяет сделать прогноз благонадежности сотрудника и проанализировать платежную дисциплину контрагентов, которые работают на условиях аванса или отсрочке платежа.

Клиентам доступны три тарифных плана.