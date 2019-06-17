Россия в апреле 2019 года сократила вложения в государственные бумаги США до 12,136 млрд долларов, сообщает РБК . Месяцем ранее, в марте, они составляли 13,716 долларов, следует из данных Минфина США.

Ниже вложения России в госбумаги были только в мае 2007 года, когда они составляли 11,8 млрд долларов. С июня Москва стала резко наращивать этот показатель, и в июле вложения составляли 33,5 млрд долларов.

Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010 года и составили 176,3 млрд долларов. В декабре 2014 года вложения России упали ниже 100 млрд долларов до 86 млрд долларов. Резкое сокращение доли России произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от госбумаг сразу на 47,5 млрд долларов, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политикой диверсификации резервов. «Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — ответила она на соответствующий вопрос.

В мае стало известно, что Банк России сократил долю своих активов в долларах с 45,8 до 27,7%. Одновременно с этим активы ЦБ в юанях выросли с 2,6% до 14,1%, а в иенах с 1,5% до 9,7%. При этом объем активов регулятора в золоте увеличился на 31 декабря 2018 года составлял 2077 тонн.